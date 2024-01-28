مواعيد أذكار الصباح والمساء.. أستاذ فقه يوضحها

أذكار الصباح والمساء عبادات إسلامية تُقال في وقت الصباح والمساء، وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، لها أهمية عظيمة، حيث تحمي المسلم من شر الشيطان، وتحفظه من الآفات، وتُصلح قلبه، وتزيده نورا، وتُرضي الله تعالى.

أحاديث عن أذكار الصباح والمساء

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تحث على أذكار الصباح والمساء، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذا أصبح قال: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير».

مواعيد أذكار الصباح والمساء

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن أذكار الصباح والمساء، تحفظ الإنسان وتقيه من الحسد والشرور، وأذكار المساء يجب قولها بعد صلاة المغرب، ويمكن قولها بأي طريقة سواء كنت متوضئا أم لا، سواء نائما أو جالسًا أو واقفا أو في المواصلات، وإذا فات وقت أذكار المساء بفوات وقتها، فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها، حتى يُنال أجرها كاملا، فثواب قراءة الأذكار في وقتها، أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها.

من أذكار الصباح

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده.

اللهم أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أذكار المساء

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كفاف له ولا معين.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبةً ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

فضل أذكار الصباح والمساء

أذكار الصباح والمساء لها فضل عظيم، فهي:

تحمي المسلم من شر الشيطان.

تحفظ المسلم من الآفات.

تُصلح قلب المسلم.

تزيد المسلم نوراً.

تُرضي الله تعالى.