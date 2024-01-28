عدة دول تعلق المساعدات لـ أونروا غزة بعد الحديث الإسرائيلي

كشفت عدة دولة غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا، تعليق المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة بعد الحديث الإسرائيلي عن تورط بعض موظفيها في هجمات طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية السبت السابع من أكتوبر 2023.

تعليق الفصائل على اتهامات أونروا غزة

بدورها أشارت الفصائل الفلسطينية بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن تنتقد حديث إسرائيل عن تورط أونروا غزة في دعم الفصائل لأن الوكالة تعمل على تقديم مساعدات فقط وليست طرفا في الصراع الحالي في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط انتقاد الفصائل التي علقت قائلة: «الإجراء اتخذ بسبب اتهامات إسرائيلية، والوكالة ليس من اختصاصها إعلان مواقف سياسية بشأن الصراع».

فسخ تعاقد موظفي أونروا غزة

وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن عددا من موظفي أونروا غزة شاركوا في تنفيذ هجوم الفصائل الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في عملية «طوفان الأقصى»، وأشارت الوكالة إلى أنها أعلنت فسخ التعاقد مع بعض الموظفين لديها بعد التقارير الإسرائيلية الأخيرة.

تصريحات وزير خارجية إسرائيل عن أونروا غزة

يشار إلى أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خرج في تصريحات، أمس، مؤكدا عمل بلاده على منع أونروا غزة من العمل بعد الحرب بعد الاتهامات الأخيرة حيث كتبر عبر منصة إكس: «أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة»، التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية».