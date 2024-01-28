فتح مراكز الشباب والرياضة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا بالمنوفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، عن فتح مراكز الشباب والرياضة في جميع المراكز المتاح بها مشاهدة مباراة مصر والكونغو، الساعة 10 مساء اليوم.

استقبال الجماهير لمشاهدة المباراة مجانا

وقال الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، إنه جرى توجيه الدعوة لجميع مراكز الشباب والرياضة في نطاق المحافظة، لإذاعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في الشاشات المتاحة مجانا، حرصا على تشجيع المنتخب طوال البطولة الأفريقية.

وأوضح «كرم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا كبيرا من مراكز الشباب والرياضة في المدن والقرى، استعدت لاستقبال الشباب والجماهير المحبة لمنتخبها الوطني، خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تجهيز وتوفير الشاشات والكراسي في الساحات الشعبية.

موعد مباراة مصر والكونغو

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة بكوت ديفوار، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.