قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا.. اعرف التردد

حالة من الترقب والانتظار تعيشها الجماهير المصريّة، لمشاهدة اللقاء الحاسم بين فريق منتخب مصر والكونغو، إذ بات الجميع يبحث عن القنوات الناقلة للمباراة، باعتبارها الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، لمتابعة سير المباراة في الدور الـ16 عقب 3 تعادلات بالجولة الأولى.

الوصول إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء الحاسم، أمر يشغل بال الكثيرين، إذ يشكل التشفير أزمة بالنسبة للجماهير، يحرمهم من الاستمتاع بالأجواء الحماسية، لذا، وجب التنويه عن عدد من القنوات الإقليمية التي تمّ الإعلان عنها بأحقيتها في البث المباشر للمباراة، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي:

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا

هناك الكثير من القنوات الإقليمية المختلفة، التي تبث من خلالها مباراة مصر والكونغو، من بينها قناة TV8.5 Turkey التركية، التي يمكن الاستمتاع ومشاهدة المباراة خلالها.

ترد قناة TV8.5 Turkey التركية المفتوحة عبر قمر نايل سات

بمجرد إدخال التردد الخاص بقناة TV8.5 Turkey التركية المفتوحة المجانية، يمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو بسهولة، ويأتي ترددها على النحو التالي:

- القمر: Turksat 42E.

- تردد : 12356.

-الاستقطاب: افقي (H).

- معدل الترميز: 9600.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ينطلق اللقاء، بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب لأورينت بوكو، بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.