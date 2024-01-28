أسهل طريقة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا.. «اتفرج من أي مكان»

مباراة حاسمة تنتظر منتخب مصر، أمام الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16، بعد احتلالهما وصافة مجموعتيهما، في ظل تعادلهما في مبارياتهما الثلاث بدور المجموعات، ما يجعل الجماهير المصريّة تبحث عن طريقة سهلة ومجانية لمشاهدة اللقاء المرتقب.

كيف تشاهد مباراة مصر والكونغو مجانا؟ طريقة سهلة

هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية SABC، وهي هيئة بث عام في جنوب إفريقيا، تتكون من 19 محطة إذاعية و4 قنوات تلفزيونية، أعلنت إذاعتها للمباراة بشكل مجاني.

وأعلنت «SABC» إذاعة مباراة منتخب مصر، أمام الكونغو مجانًا، مع البث عبر الإنترنت المتوفر على «SABC Plus»، حتى تتمكن من مشاهدتها مجانًا.

وكانت قناة الجزائرية الرياضية، أعلنت بشكل مفاجئ عدم إذاعة مباراة مصر والكونغو، بعد كشفها عن جدول البث الخاص بالمباراتين التي حصلت على حقوقهما في دور الـ16 وهما مباراتي نيجيريا والكاميرون التي أقيمت أمس، والسنغال وساحل العاج المقرر لها غدًا الاثنين.

ويدخل الفراعنة المواجهة الحاسمة، أمام الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية.