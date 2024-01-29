«العليا للفيروسات» توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: الجائحة ما زالت موجودة

أكدت الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فيروس كورونا «كوفيد 19» ما زال موجوداً، ولكن ليس بقوته وشراسته التي كانت مطلع بدايته، موضحاً أن جميع الطفرات والمتحورات النهائية له لم يكن لها أي تأثير خطير أو قوي على صحة المواطنين وأنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها من قبل، وأن الحالات التي يتم رصدها تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة.

متحورات فيروس كورونا كوفيد 19

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والابتعاد، والاهتمام بتناول الغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الفترة الحالية تشهد نشاط عدد من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي ومتحور أوميكرون لكورونا، منوهة بأن انتشار متحور كورونا ليس بالقوة التي كان عليها من قبل.