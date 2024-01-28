«التعليم العالي»: إعلان نتائج التيرم الأول خلال 15 يوما من انتهاء الامتحانات  

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن هناك عددا من الكليات في المحافظات بدأت الكشف عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للكليات التي انتهت من أعمال الامتحانات، منوهة بأن المجلس الأعلى للجامعات وجّه بضرورة الانتهاء من النتيجة وإعلانها خلال 15 يوما من انتهاء الامتحانات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتائج الخاصة بالامتحانات يتم الكشف عنها عبر المواقع الرسمية لكل كلية أو الجامعة ككل، ويتم الحصول عليها من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم القومي، لافتة إلى أنه فور انتهاء الكنترولات لأي امتحانات مواد يتم الكشف عنها عبر الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها.

وتابعت المصادر أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية يتم حجبها لحين سداد الطلاب للمصاريف الدراسية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها، منوها بأن الفصل الدراسي الثاني 2024 في موعده المحدد 10 فبراير المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.