هبة جلال: مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مصيرية.. «يارب نفرح بفوز منتخبنا»

قالت الإعلامية هبة جلال، إنّ ساعات قليلة تفصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن مباراة مصيرية مع الكونغو الديمقراطية، في مشواره بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأضافت «جلال»، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «يا رب كلنا نفرح بتأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي».

مباراة مصر والكونغو

تابعت: «كلنا قلقون ونترقب المباراة في الساعة العاشرة، بالمواجهة المهمة مع منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي كان مشواره في دور المجموعات متشابهًا إلى حد كبير مع منتخبنا».

وأردفت: «الفريقان تعادلان في كل مبارياتهما في دور المجموعات، ولكن الشيء الجديد اليوم أنه لا يوجد مجال للتعادل، وبالتالي، إن انتهى الوقت الأصلي للمباراة سنلعب شوطين إضافيين، وإن استمر التعادل أيضا سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، ومن هنا تبرز صعوبة مباراة اليوم، إما الصعود إلى دور الـ8 أو نودع البطولة، وهذه المباراة ليست الأولى بين المنتخبين، حيث لعبنا 12 مباراة في مختلف البطولات، فزنا في 8 مباريات وخسرنا في مباراة وحيدة وتعادل الفريقان في 3 مواجهات».