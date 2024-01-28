ناقد رياضي: منتخب مصر لكرة اليد سينافس على ميدالية في كأس العالم المقبل

قال عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، إن منتخب مصر لكرة اليد في السنوات الأخيرة فرض سيطرته على الكرة الأفريقية، مشيرًة إلى أنها البطولة الثالثة التي يحققها المنتخب على التوالي في كرة اليد، كما أنها البطولة التاسعة في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد في تاريخ بطولة أفريقيا لكرة اليد.

منتخب مصر لليد بدأ ينافس على العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، أن منتخب مصر لليد بدأ ينافس على العالمية بميدالية أولمبية في باريس، ثم ميدالية عالمية في كأس العالم لكرة اليد.

نصف النهائي

وتابع: «أصعب مباراتين بشكل نظري هما مباراتي النصف النهائي مع تونس مصر حسمتها من البداية و مباراة النهائي مع الجزائر مصر أيضًا حسمتها بشكل قوي».

الكثير من الطموح

وأكمل: «منتخب مصر سيستعد لأولمبياد باريس2024 لكرة اليد بداية من شهر3 بشكل قوي، واللعيبة لديهم الكثير من الطموح».