محمد الصايغ: منتخب مصر قادر على هزيمة الكونغو والصعود إلى دور الثمانية (فيديو)

قال الناقد الرياضي محمد الصايغ، إنّ منتخب مصر قادر على هزيمة منتخب الكونغو الديمقراطية والصعود إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأضاف الصايغ خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»، أنّ عمر مرموش لاعب المنتخب المصري، أُصيب بنزلة برد خلال مران المنتخب أمس، لكنّ الإصابة لن تمنعه عن المشاركة في مباراة اليوم.

وأوضح الناقد الرياضي، أنّ هناك 3 إصابات مهمة في صفوف المنتخب المصري، أولها إصابة محمد صلاح الذي سافر إلى ليفربول لاستكمال رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه، والثانية لمحمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، الذي أجرى جراحة في الركبة ويغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، والثالثة لإمام عاشور، الذي كان يؤدي تدريبات تأهيلية حول الملعب أمس، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة اليوم، وقد يظهر حال تأهل المنتخب المصري لدور الثمانية.

وختم الصايغ، أنّ محمد صلاح تواصل مع لاعبي المنتخب المصري أمس، وحثّهم على أهمية مباراة اليوم، وضرورة تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية.