القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو الليلة

تتنوع القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو، بين قنوات مشفرة مغلقة وأخرى متاحة عبر القمر الصناعي المصري والأقمار الأفريقية والعربية، حيث يستطيع محبو وجماهير الكرة المصرية متابعة لقاء المنتخب المصري ونظيره الكونغولي ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية، الخميس الماضي، أنّها ستكون إحدى القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، والمقرر اقامتها الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث يتأهل الفريق الفائز الليلة إلى دور نصف النهائي، الذي تبدأ منافساته الأسبوع المقبل.

وترصد السطور التالية، قائمة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو، المشفرة والمفتوحة، كما يلي.

- قناة الجزائرية الرياضية عبر نايل سات.

- قناة tvt التوجولية المفتوحة.

- قنوات TV 5.8 (مفتوحة).

- قناة Ortb البينينية (مفتوحة).

- قناة TRT (مفتوحة).

- قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة).

- قناة «BeIN Sports MAX 1» المشفرة.

تعتبر «BeIN Sports MAX 1» القناة المشفرة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الليلة، وهي إحدى قنوات شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في شمال أفريقيا.