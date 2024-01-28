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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ناقد رياضي يتوقع تشكيل المنتخب: «غياب إمام عاشور.. والنني أساسي»

كتب:

يارا أشرف
07:43 م | الأحد 28 يناير 2024
الناقد الرياضي محمد الصايغ

الناقد الرياضي محمد الصايغ

أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، وجود حالة حماس شديد تسود أجواء معسكر منتخبنا الوطني قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

محمد صلاح يدعم اللاعبين

وأضاف الصايغ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج الخلاصة، عبر قناة المحور: «محمد صلاح يتواصل مع اللاعبين وكان يدعمهم حتى اللحظة الأخيرة، وهذا شيء إيجابي يدل على أنه ليس بعيدا عن المنتخب، لكنه يركز جدا مع اللاعبين».

التشكيل الأقرب للمباراة

وتابع: «التشكيل الأقرب للمباراة الذي سيلعب به فيتوريا هو محمد أبو جبل، وخط الدفاع مكون من أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي، وخط الوسط مكون من مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي، وخط هجوم مكون من مصطفى فتحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد».

وأوضح: «تم التفكير في محمد النني لأنه أفضل في الحالة الدفاعية، على أن يكون لدى المنتخب أوراق هجومية رابحة كثيرة على دكة الاحتياط مثل أحمد سيد زيزو، كما أن إمام عاشور لم يدخل في التدريبات الجماعية مع المنتخب حتى الأمس، وبالتالي فإن فيتوريا سيحتفظ به لدور الـ8 حال صعود الفراعنة».

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