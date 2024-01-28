عاجل| مفاجأة مدوية في موعد عودة محمد صلاح للمنتخب.. تحديد موعد ظهوره

تترقب الجماهير المصرية موعد عودة محمد صلاح، إلى منتخب مصر، بعد مغادرته لبعثة الفراعنة في كوت ديفوار، خلال مجريات بطولة أمم أفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن لقاء اليوم، ضد الكونغو الديمقراطية، المحدد له العاشرة مساء، في دور الـ16 من البطولة.

موعد عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

وكشف مصدر داخل بعثة الفراعنة لـ«الوطن سبورت» عن موعد عودة محمد صلاح لمنتخب مصر، وقال إن الجهاز الطبي للمنتخب يتابع حالة نجم ليفربول، وتنفيذ البرنامج التأهيلي من الإصابة.

أوضح: «محمد صلاح يتقدم في برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل لا يصدق، وقد يلحق بالفراعنة بداية من ربع نهائي البطولة الأفريقية».

شدد المصدر على أن محمد صلاح، أجرى اتصالا بالفيديو مع لاعبي منتخب مصر، من أجل تحفيزهم للفوز على الكونغو الديمقراطية، والتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المستمرة حتى 11 فبراير المقبل.

يذكر أن الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم، بدور الـ16.

ويأمل منتخب مصر في الفوز والوصول لأبعد نقطة في البطولة، على أمل التتويج للمرة الثامنة في تاريخ الكرة المصرية، حيث كان آخر لقب فاز به منتخب الفراعنة نسخة البطولة 2010 التي أقيمت في أنجولا.