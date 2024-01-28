8 معلومات عن اللاعب عمر خضر صاحب لقطة «القطة».. قدوته محمد صلاح

في لقطة إنسانية جميلة حظيت بإشادة رواد منصات التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب عمر خصر، الجناح الأيسر للمنتخب الوطني الأولمبي وفريق أستون فيلا الإنجليزي، وهو يسقي قطة صغيرة في أرض الملعب، في مشهد تقشعر له الأبدان وتُسعد به القلوب، وراح كثيرون من الرواد يتساءلون عن هذا اللاعب محاولين معرفة معلومات عنه.

معلومات عن اللاعب عمر خضر صاحب لقطة القطة

وبعد الإشادة الواسعة التي تلقاها اللاعب عمر خضر من رواد منصات الـ«سوشيال ميديا» واحتفالهم به، يمكن استعراض بعض المعلومات عنه، وفقًا لِما ورد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وما قاله في تصريحات تليفزيونية سابقة، وهي:

- وُلد عمر خضر عام 2006، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

- نشأ في منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، ويعمل والده كمدرب كرة قدم.

- انضم إلى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء وهو في التاسعة من عمره، وكان واحدًا من أبرز اللاعبين، تحت قيادة المُدرب عمرو عبد المجيد، بحسب ما رواه خلال لقائه في برنامج «زملكاوي».

- في يناير 2022 انتقل إلى نادي زد بمبلغ 4 ملايين جنيه.

- تألق خلال دورة «زد» الودية التي أجريت خلال شهر أبريل الماضي من العام الجاري 2024، ليجذب الانتباه والإعجاب من الأندية في جميع أنحاء القارة وخارجها.

- من ضمن أحلامه الانضمام إلى صفوف فريق مانشيستر سيتي.

السير على خطى محمد صلاح

- يتمنى السير على خطى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي.

- في أغسطس الماضي تعاقد مع نادي ستون فيلا، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قضى فترة معايشة في مركز تدريبات أستون فيلا، كما زار مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري، وكان الفريق احتفل بالتعاقد معه من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر قادما من نادي زد إف سي المصري. #الفيلانز ???? — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 14, 2023

إشادة واسعة من رواد الـ«سوشيال ميديا»

جدير بالذكر أن صورة اللاعب عمر خضر وهو يسقي قطة لاقت إشادة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فرحتهم بتصرفه، فكتب أحدهم «لقطة جميلة وتصرف غاية في الرحمة، كل التوفيق لهذا اللاعب الشاب»، وكتب آخر «النجم عمر خضر نجم منتخبنا الوطني ونادي أستون فيلا، ربي يوفقك دايمًا».