نظام جديد يهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول.. ماذا يحدث داخل آنفيلد؟

خطر جديد يقترب من تهديد استقرار محمد صلاح داخل نادي ليفربول الإنجليزي إذ تتأزم الأوضاع يومًا بعد الآخر داخل قلعة «آنفيلد»، وتصل إلى ذروتها بعد تأكد رحيل الألماني يورجن كلوب نهاية الموسم، باعتباره الداعم الأول للفرعون المصري وحائط السد أمام رحيله عن الريدز في الفترة الماضية، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي.

سبب قد يجبر محمد صلاح على الرحيل عن ليفربول

«نظام جديد قد يجبره على الرحيل بنسبة كبيرة».. هكذا سردت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، تفاصيل الصراع القائم داخل ليفربول في الوقت الحالي، بعدما ألقى الألماني يورجن كلوب القنبلة في داخل ملعب آنفيلد، وفجر مفاجأة حول رحيله بنهاية الموسم، ما بدوره سيعود بالضرر على عدد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح.

ومع انتهاء عقده في عام 2025، من المؤكد أن صلاح سيفكر في الرحيل هذا الصيف، واعتبار ذلك الوقت المناسب لاتباع خطى كلوب خارج ليفربول، خاصة أنه يشعر بالقلق حيال النظام الجديد الذي ستضعه الإدارة والمدرب الجديد داخل قلعة آنفيلد، على الأصعدة كافة، سواء فنيًا أو حتى ماديًا.

محمد صلاح يعد هدفًا رئيسيًا في الدوري السعودي للمحترفين، لذلك من المتوقع أن يعود اتحاد جدة بعروض خيالية مرة أخرى في ظل ارتباط اسم كريم بنزيما بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، لعدم انسجامه بشكل كبير، ونتيجة لذلك، قد يفكر صلاح للقيام بهذه القفزة ومغادرة ليفربول، قبل تطبيق نظام جديد قد لا يناسب أسلوبه ويسمح له بالخروج بأسلوب راق من الفريق الذي حقق برفقته العديد من الإنجازات.

يرتبط رحيل محمد صلاح عن ليفربول ارتباطًا وثيقًا برحيل يورجن كلوب، الذي ساعد الملك المصري على التطور، ووصل به إلى أن يصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، ولعب دورًا رئيسيًا في تحقيق النجاح الكبير للنادي خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك وجوده يتحكم بشكل غير مباشر في مصير جناح المنتخب الوطني.

عقد محمد صلاح في ليفربول

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول عام 2025، ولا يزال يتعين على الطرفين الاتفاق على شروط العقد الجديد، إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فقد يرحل صلاح مجانًا في نهاية الموسم المقبل، خاصة أنه سيسعى لتعديل راتبه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مادي جيد سيختار الرحيل، وفقًَا للصحيفة البريطانية.

مدرب الريدز المرتقب

لا شك أن هناك مخاوف من النظام الجديد الذي سيضعه مدرب ليفربول المرتقب، ففي حالة كان غير قادر على توفير نفس الظروف التي يوفرها يورجن كلوب له سيختار الخروج من الباب الكبير، وتفادي وجود أي مشاكل مع النادي، خاصة أن الفرعون المصري لاعب طموح ويريد دائمًا الفوز، وإذا شعر أن فريقه لم يعد قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى، فقد يفكر في الرحيل أيضًا.

فيما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن طاولة ليفربول تشهد ترشيحات كثيرة لخلافة يورجن كلوب، على رأسها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق، ودي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي، وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني.