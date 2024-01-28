وليد صلاح الدين: الكونغو لديه دفاع قوي ومنتخبنا قادر على الفوز

قال وليد صلاح الدين نجم منتخب مصر السابق، إن أرقام وتاريخ المنتخب المصري في جميع البطولات يجعله سيد أسياد أفريقيا، مضيفًا أن لاعبي المنتخب من أفضل لاعبي العالم، ومنهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، ولدينا ثقة كبيرة بكل اللاعبين.

وأضاف صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن التشكيل والرؤية الأقرب لمدرب منتخبنا الوطني فيتوريا في مباراته مع نظيره الكونغولي اليوم، هو أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم في الدفاع، ومحمد حمدي ومروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي في وسط الملعب، وعمر مرموش و مصطفي محمد وأحمد السيد زيزو في الهجوم.

انتقاد الجمهور للاعبين

وتابع نجم منتخب مصر السابق، أن انتقاد الجمهور للاعبين يجب أن يكون فنيًا فقط، ولا يصل لدرجة التجريح في اللاعب وعائلته، مضيفًا أن محمد النني تعرض لظلم خاصة أن في المباراتين الماضيتين كان يلعب في مركز غير مركزه الطبيعي، واليوم سيكون هو الأقرب لخوض المباراة باللعب في مركزه الطبيعي بعد إصابة اللاعب إمام عاشور.

منتخب الكونغو لديه دفاع قوي

وأكمل: «يجب عدم الاستهانة بأي منتخب، فمنتخب الكونغو لديهم دفاع قوي ولاعبين محترفين في أندية العالم، وإحنا لدينا مشكلة في الدفاع بدخول 6 أهداف في مرمانا، ويا ريت منعملش فرق بين خط مرمانا وخط الدفاع عشان ميستغلوش السرعات».