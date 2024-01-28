رد فعل مفاجئ من جماهير الأهلي بشأن التعاقد مع أبو جبل.. ماذا قالت؟

فجَّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبرى، بعدما كشف أن محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، سينتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادما من البنك الأهلي، وذلك لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف.

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في إطار دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تشهد الظهور الأول لحارس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل أساسيا، بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، حيث أصبح أبو جبل حديث الساعة بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي.

ماذا قالت جماهير الأهلي عن أنباء انضمام أبو جبل للقلعة الحمراء؟

ردود فعل سريعة ومفاجئة من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الخبر، جعلت محمد أبو جبل الاسم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء انضمامه للقلعة الحمراء، خاصةً وأن الحارس سبق ولعب بقميص الزمالك، ليصبح على وشك الانضمام لكتيبة اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين.

«أبو جبل النهارده عليه عبء كبير جدا، إعلان انتقاله للأهلي مع أول مباراة ليه مع منتخب مصر في البطولة حاجة مش سهلة خالص نفسيا على أي لاعب والعيون كلها عليه، ربنا معاك يا بطل، هتنورنا وعاوزينك تشرفنا مع المنتخب»، هكذا علقت إحدى مشجعات الأهلي على موقع التدوينات القصيرة «X».

كيف استقبلت جماهير الأهلي خبر انتقال أبو جبل للقلعة الحمراء؟

مشجع آخر وجد أن إعلان انتقال أبو جبل للأهلي قبل لعبه أساسيا مع منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، سيكون إيجابيا: «أكيد فرحان وفرحته هتنعكس عليه في تألقه النهارده ان شاء الله ويعمل ماتش عالمي»، بينما علق آخر دفاعا عن استقبال شباكه العديد من الأهداف مع البنك الأهلي الموسم الحالي: «أبو جبل حارس كويس وعنده شخصية في الملعب وروح دخول الأهداف فيه في فريق في المراكز الخمسه الأخيرة منذ صعوده مش مقياس».

«يا مراحب يا أبو جبل وبالتوفيق ان شاء الله وتعتبرها فترة تحدي لنفسك ومرحلة ممكن تنقلك لمكانة أكبر بكتير، اليوم في الأهلي بتاريخ وبإنجازات، استغل الفرصة قدر الإمكان»، هكذا وجهت إحدى مشجعات المارد الأحمر نصيحتها للحارس.