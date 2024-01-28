5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم.. اعرف التردد

تترقب الجماهير المصرية، اليوم الأحد، موعد مباراة منتخب مصر والكونغو في دورر الـ16 المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

تنطلق مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «لاورينت بوكو»، بمشاركة 24 منتخبا تتطلع للحصول على اللقب الأغلى في القارة على مستوى المنتخبات، وذلك بعد تأهيل مصر واحتلالها للمركز الثاني بالمجموعة الثانية من البطولة، بعد حصد 3 نقاط من تعادلاته في البطولة بذات النتيجة بهدفين، أمام منتخب موزمبيق وغانا وكاب فيردي، بالإضافة لتعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما بالجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

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