أضرار عدم شرب كميات كافية من الماء في الشتاء.. بينها الصداع

خلال فصل الشتاء هناك الكثير من الأشخاص لا يشعرون بالعطش، ما يجعلهم يتناولون كميات مياه قليلة وبدون انتظام على عكس فصل الصيف، ولكن قد يمثل هذا خطرا كبيرا ويسبب مشاكل عديدة في الجسم، أبرزها الجفاف، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى، والتي نوضحها في السطور التالية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قلة شرب الماء يجعل الفرد أكثر حساسية للألم، وله آثار سلبية على الصحة خاصة سلامة المخ والدورة الدموية، وذلك لأن 80% من حجم المخ يكون ماء، حيث قد يؤدي إلى الصداع.

أضرار قلة شرب الماء في الشتاء

وتابع «بدران» أن قلة شرب المياه في فصل الشتاء يؤدي الجفاف الشديد الذي يسبب انخفاضا في حجم الدماغ، وأيضا تغيير الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى تقليل التركيز واليقظة ووجود خلل في الإدراك، مشيرا إلى أن الجفاف يعطل آليات التوازن الوعائي الدماغي الحرجة، مثل الزيادات في تدفق الدم الدماغي الناجم عن النشاط العصبي التي تضمن حصول الدماغ على إمدادات من الأكسجين والجلوكوز تتناسب جيدًا مع احتياجاته من الطاقة.

أهمية كبيرة يمثلها تناول الماء في الشتاء بشكل منتظم فهو مهم للمناعة ويساعد على إخراج السموم من الجسم وأيضا يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى أن قلة الماء تقلل من إنتاج هرمون السيريتونين هرمون السعادة، ويقلل من هرمون الميلاتونين هرمون الشباب الدائم الذي يؤخر الشيخوخة.

مشروبات يفضل تناولها في الشتاء

وبحسب استشاري المناعة يفضل شرب ما يلي خلال الفترة الحالية شديدة البرودة:

الماء

الألبان

عصائر الفاكهة

عصير البنجر

عصير الجزر مع البرتقال

القرفة

النعناع

الينسون

شاي الروزماري

حمص الشام

الخروب المغلي