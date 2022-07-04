«التضامن» تناشد الحجاج: أكثروا من شرب الماء وابتعدوا عن تناول هذه الأطعمة

ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، الحجاج باتباع العادات الغذائية الصحيحة، موضحة أن الإكثار من المشروبات المنبهة، سواء باردة أو حارة، من العادات الخاطئة وعلى الحاج تصحيحها بالإكثار من شرب الماء وشاي الأعشاب الطازجة كالنعناع واليانسون، وتقليل المنبهات، مثل: «القهوة والشاي وغيرها» لاحتوائها على مواد تؤدي إلى إدرار البول مما قد يزيد من فقدان السوائل، وبالتالي احتمالية التعرض إلى الجفاف.

وأشارت التضامن، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن عدم غسل الأيدي بالماء والصابون عند تناول الطعام، من أبرز العادات الخاطئة، والصحيح غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا عند الحاجة.

التضامن تحذر من استهلاك الأغذية المكشوفة ومجهولة المصدر

وأضافت أن استهلاك الأغذية المكشوفة ومجهولة المصدر أو شراء أطعمة من الباعة الجائلين؛ من العادات الخاطئة، وتستبدا باستهلاك الأغذية من المنشآت الغذائية الموثوقة والمصرح بها فقط، كما أن سوء التخزين وترك الطعام مكشوف من العادات الخاطئة، ويجب التأكد من إحكام غلق أواني الأطعمة.

إهداء حجاج الجمعيات الأهلية مستلزمات الحج

من جانبها أكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه جرى إهداء حجاج الجمعيات الأهلية قبل مغادرتهم للملكة العربية السعودية مستلزمات الحج، وتشمل: «ملابس الإحرام، شنطة، علبة كمامات، أدوات نظافة شخصية، كحول»، مشيرة إلى توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر.

تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا

من جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه جرى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، إلى جانب تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، كما جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.