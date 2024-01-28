بوابة الوظائف الحكومية 2024 للتقديم في البريد المصري.. الرابط وآخر موعد

تستقبل بوابة الوظائف الحكومية 2024 تقديمات من آلاف الشباب والفتيات في وظائف البريد المصري التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددها نحو 900 وظيفة في مختلف مكاتب الهيئة، إذ بدأ التقديم في 18 يناير الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للتعيين في عدة وظائف بينها أخصائيين في مكاتب البريد، ومهندسين بمختلف التخصصات، ومحامين.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن بوابة الوظائف الحكومية 2024 لوظائف البريد المصري، ورابط التقديم، والتخصصات المطلوبة، وآخر موعد للتقديم في وظائف البريد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

بوابة الوظائف الحكومية 2024 البريد المصري

وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 البريد المصري، وذلك من خلال لينك تقديم البريد المصري 2024 عبر الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، اضغط «هنا».

- إنشاء حساب شخصي على بوابة الوظائف الحكومية.

- تحديد الوظيفة التي يرغب في التقدم لها «وظائف البريد المصري 2024».

- إدخال جميع البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدًا.

- تحميل كافة المستندات المطلوبة.

- الضغط على كلمة «تقديم».

آخر موعد للتقديم وظائف البريد المصري 2024

وفيما يخص آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، فإنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حدد آخر أيام التقديم في وظائف البريد المصري يوم الأربعاء 31 يناير المُقبل.

التقديم على وظائف البريد المصري 2024

وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتضمن الوظائف المطلوبة في البريد المصري 2024 والتي تضمنت 900 وظيفة منها 861 وظيفة أخصائي مكتب بريد، وخدمة عملاء، وأخصائي بريد، بالإضافة إلى 20 وظيفة محامي بالدرجة الثالثة، فضلًا عن 19 وظيفة مهندس في تخصصات الميكانيكا، وتخطيط النقل، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، وتشغيل وسائل النقل.

شروط وظائف البريد المصري 2024

وتتمثل شروط وظائف البريد المصري 2024 في الآتي:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لوظائف البريد المصري 2024 مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم لوظائف البريد المصري عن «جيد».

- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة التي تقدم لها.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في أي عقوبة سواء مخلة بالشرف أو جناية، أو مخلة بالأمانة.

- ألا يكون قد تعرض للفصل من الخدمة بحكم نهائي خلال الـ 4 سنوات الماضية على الأقل.

- اجتياز كافة الاختبارات والكشف الطبي والتدريبات وتحليل المخدرات.

- أن تكون كافة المستندات أصلية وملونة، ويتم رفعها بصيغة «jpg» ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.