شرط جديد من بوابة الوظائف الحكومية للتقديم على أكثر من وظيفة.. اعرفه

حددت بوابة الوظائف الحكومية، أنه على الأشخاص الذين يرغبون في التقديم لأكثر من وظيفة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سواء الخاصة بـ«البريد، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل في مصلحتي الطب الشرعي والخبراء» تسديد رسوم.

وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية على الموقع الرسمي لها https://jobs.caoa.gov.eg/، أنه يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في التقديم على أكثر من وظيفة سواء «وزارة التربية والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، ومصلحة الخبراء والطب الشرعي» سداد الرسوم المُقررة لكل وظيفة على حدة مع إرفاق الإيصال الدال على ذلك على البوابة عند التقدم للوظيفة بتاريخ لاحق لتاريخ نشر الإعلان.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة بعض الجهات الحكومية لشغل بعض الوظائف وتم فتح الباب للتقديم على هذه الوظائف من يوم 18 من شهر يناير الجاري ويستمر حتي 31 من ذات الشهر، ويكون التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وأعلن البريد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العدل متمثلة في مصلحتي الطب الشرعي والخبراء عن حاجتهم لعدد من التخصصات تم تحديدهم في الإعلانات الخاصة بهم.