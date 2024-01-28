آخر موعد للتقديم في بوابة الوظائف الحكومية.. تعيينات بـ4 وزارات

تفصلنا 4 أيام عن آخر موعد للتقديم علي الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتاح التقديم حتى يوم 31 يناير الجاري على 12 ألفا 338 وظيفة في 4 جهات حكومية مختلفة، وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية علي مسابقة معلم فصل

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية على مسابقة التعيين في التربية والتعليم، لتعيين 11 ألفا و114 خريج، وذلك في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية في هيئة البريد

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدد 900 وظيفة خاصة بهيئة البريد، ويمكن التقديم عليها عن طريق الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا، وذلك حتى يوم 31 يناير الجاري.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية في مصلحة الطب الشرعي

كما أتاح الجهاز المركزي للتنظم والإدارة، التقديم على عدد 81 وظيفة في تخصصات معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، وظيفة حرفي سادس «ب»، وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب» على أن يتم التقديم في موعد أقصاه 31 يناير من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية في مصلحة الخبراء

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظم والإدارة، عن 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، ويمكن التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية، في موعد أقصاه 31 يناير الحاري، وعن التخصصات فأوضح الجهاز أنها معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»،معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»، معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»، معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»، معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات».