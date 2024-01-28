مفاجأة.. قناة سنغالية تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا «اعرف ضبط التردد»

على أمل تحقيق النجمة الثامنة، يخطو منتخبنا الوطني، في طريقة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على أمل الفوز اليوم على نظيره الكونغو الديموقراطية في دور الـ16، عقب ثلاثة تعادلات بالجولة الأولى.

وخلال الساعات المقبلة، يدخل منتخبنا الوطني في مهمة أخرى، بمباراة كبيرة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، ولأن لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب المصري، يبدأ الجماهير بالبحث عن القنوات الناقلة للمباراة، للاستمتاع بـ90 دقيقة من الاستمتاع واللعب.

قناة سنغالية تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مجانًا.. اعرف التردد

مع تصدر البحث عن القنوات الناقلة للمباراة محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، يبدأ الجمهور بالبحث عن القنوات غير المُشفرة للاستمتاع بمشاهدة المباراة، مجانًا، وهو ما توفره عده قنوات إقليمية مختلفة.

ومن بين هذه القنوات، قناة RTS1 السنغالية المفتوحة، المقرر أن تنقل مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديموقراطية.

تردد قناة RTS1 السنغالية المفتوحة

وفي السطور التالية، إليكم تردد قناة RTS1 السنغالية المفتوحة.

تردد قناة RTS1 السنغالية المفتوحة عبر قمر نايل سات

التردد:11881 أو 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTS1 السنغالية المفتوحة يوتلسات

التردد: 11221.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة RTS1 السنغالية المفتوحة

- في الخطوة الأولى، قم بالضغط على زر القائمة.

- قم بتحديد تثبيت، باختيار التثبيت اليدوي.

- قم بالضغط على تحديد القمر الصناعي، ثم اختيار أيا منهم نايل سات أو يوتلسات.

- في هذه الخطوة، قم بكتابة التردد الخاص بكل قمر صناعي في المكان المخصص له، ثم انقر على موافق، وانتظر البحث.

- عند اكتمال عملية البحث، قم بالضغط على زر موافق للحفظ.