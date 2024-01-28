أمين الفتوى: كسر خواطر الناس في المزاح حرام شرعا

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، عن حكم إيذاء الناس وكسر خواطرهم، تحت ستار المِزاح أو الهزار.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يمزح ولا يقول إلا الحق، وكان يستقبل المزاح بروح طيبة، لكن الهزار لا بد أن يخلو من التلامس أو التنابز، لأن هذا إيذاء حقيقي، يعنى مينفعش تقول إحنا تطلع على فلان اسم شهرة لا يقبله».

وتابع: «لو كل الأطراف قابله، لكن لو في طرف غير قابل، يبقى التصرف فيه إيذاء، لأنه فيه تنمر وتنابز، فكل هذا منهي عنه، وهذا لا يجوز لربما يكون مكروه أو حرام».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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