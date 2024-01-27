«أوقاف سوهاج» تطلق رواق الأزهر للطفل والأسرة بالتعاون مع الشباب والرياضة

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم، رواق الأزهر للطفل والأسرة، في بداية إجازة نصف العام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبدأت أولى الفعاليات بتنفيذ جلسة للرواق بمركز شباب الشيخ يوسف، التابع لإدارة شباب المراغة ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والشباب والأسر المصرية، بالإضافة إلى النهوض بالقيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب والأسر.

رواق الأزهر بسوهاج

قال يوسف كفافي وكيل مديرية الشباب والرياضة لـ«الوطن»، إن الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب الشيخ يوسف، استهدف التعرف على «فضل القرآن الكريم وحفظه»، وعدد من القضايا، منها الدين وعلاقته بالمحافظة على البيئة، وغيرها من القيم، التي ترتقي بالأخلاق، وتربط الأسرة والنشء والشباب، وكيفية تطبيقها على الواقع، والتأكيد على أن الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى لتخريج نشء وشباب أسوياء.

الاهتمام بالشباب والنشء

شدد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، على ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية، وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.