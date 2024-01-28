تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. انتظام الحركة في نفق الأزهر

شهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة تستمر حتى ميدان العباسية وصلاح سالم، بينما شهد كوبري الجلاء شهد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، كما توجد كثافات نسبيه أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات.

سيولة مرورية بكوبري الجلاء حتى طريق العروبة

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» و«الفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والمسطح الأرضي

وشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والمسطح الأرضي وشارع رمسيس وغمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر وصولاَ إلى شارع أحمد سعيد.

يشهد شارع فيصل كثافات مرورية

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، أما شارع الهرم يشهد تباطؤ في حركة المرور، كما ظهرت أيضاَ كثافات في شارع مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، أما عن طريق المحور فيشهد كثافات بسيطة، ولكن المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية.

كثافات مرورية في شارع المعلمين

وعن الحالة المرورية في محافظة أسيوط فتوجد سيولة مرورية في منطقة مستشفى الجامعة حتى جامعة أسيوط، أما في شارع المعلمين توجد كثافات مرورية.

أما عن الحالة المروية في محافظة الإسماعلية، فيشهد طريق عثمان أحمد عثمان سيولة مرورية كبيرة، بينما يشهد الطريق الزراعي بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت.