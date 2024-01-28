«أزهرية مطروح» تشارك بمبادرة «أطفال الأزهر رسالة سلام» في معرض الكتاب

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن مشاركة المنطقة من خلال التربية الفنية، في مبادرة «أطفال الأزهر رسالة سلام»، للخط العربي، والتي ينظمها مكتب الابتكار وريادة الأعمال، في جناح الأزهر الشريف، ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته الـ55.

جيل واعٍ ومثقف

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، اليوم الأحد: بدأت مشاركة المنطقة في معرض الكتاب من خلال ورشة الخط العربي والتربية الفنية، وتهدف الورشة إلى تنشئة جيل واعٍ ومثقف، يهتم بما هو نافع ومفيد، متمسكاً بتراثه وهويته العربية، والتي لا يفرط أو يستهين بها مهما كلفه الأمر.

إقبال وتفاعل في الورشة الفنية للخط العربي للاطفال

ومن جانبه قدم الفنان محمد سعد، خبير التربية الفنية والخط العربي بالمنطقة، لرواد الورشة في معرض الكتاب والتي شهدت إقبالا كبيرا وتفاعلا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً، نبذة تعريفية عن أهمية الخط العربي، وميزات وملامح الخطوط وقواعدها، وفق طرق تسهل على الطفل تعلم رسم الحروف في فترة بسيطة، وكذا تنفيذ عدد من العبارات واللوحات التي تعبر عن دعم القضية الفلسطينية وتضامنهم معها، وذلك بتعليم الأطفال بعض الأشكال والرموز والعناصر الدالة على السلام.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أن التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية، شاركت بالمعرض الفني بجناح الأزهر بأكثر من 12 لوحة فنية عبرت عن التراث العربي والقضايا المجتمعية والبيئة، وتنوعت ما بين الفن التشكيلي والطرق على النحاس والجلد وإعادة التدوير.