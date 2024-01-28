«سياحة النواب» تناقش القواعد التنظيمية لرحلات الحج والعمرة

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.

جاء ذلك، بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

لجنة السياحة والطيران المدني

وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.

وقالت «نورا علي»، إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة، حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.

رحلات العمرة

وتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ إذ أكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر، أنّ العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.

وفي نهاية الاجتماع، أشادت اللجنة بالإجراءات، التي اتخذتها وزارة السياحة؛ لتفادي كافة السلبيات التي واجهت الحجاج في الموسم السابق.

وأوصت اللجنة، بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لتوفير الريال، ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي، فيما يتعلق بتدبير العملة.

وأكدت اللجنة، أهمية الإشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر، وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج؛ لمنع أي تسلل للمخيمات.

وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة، ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة، على المواقع الإلكترونية. خارج الإطار القانوني.

كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة، طبقًا لقانون بوابة العمرة المصرية، الذي يحتم عمل برنامج (سكن مكة والمدينة والانتقالات)، والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.