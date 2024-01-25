عضو بـ«الغرف السياحية»: زيادة أعداد سياح أمريكا اللاتينية إلى مصر في 2024

كشف علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العام الجاري سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول أمريكا اللاتينية وأسبانيا، وذلك وفقا لما تم من لقاءات مع وكالات السياحة بتلك الدول خلال اليوم الأول من معرض الفيتور السياحي المقام حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد.

مصر ضمن البرنامج السياحي للعديد من الشركات الإسبانية واللاتينية

وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معرض الفيتور السياحي الذي تنتهي فعالياته يوم الأحد المقبل، شكل فرصة جيدة لالتقاء القطاع السياحي المصري بنظيره الإسباني وأيضا بالوكالات السياحية بدول جنوب أمريكا اللاتينية، موضحا أن العديد من تلك الشركات وضعت المقصد السياحي المصري ضمن برنامج الزيارات الخاص بها خلال عام 2024.

المدن الأثرية والثقافية

وأوضح أن سياح أسبانيا ودول أمريكا اللاتينية هم من السياح الذين يقدمون لمصر لزيارة المدن الأثرية والثقافية ولاسيما الأقصر وأسوان والقاهرة، موضحا أن غالبية الشركات والفنادق المصرية المشاركة في المعرض حرصت على وضع سعر عادل للبرنامج السياحي لزيارة مصر بما يضمن تقديم أفضل خدمة للسائح ما يجعله يكرر زيارته لمصر مجددا.