«شركات السياحة» تكشف عن أسعار برنامج العمرة الـ5 نجوم خلال رمضان

أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال شهر رمضان ستصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وذلك للبرنامج الذي تبلغ مدته نحو شهر، مشيرا إلى أن أسعار الفنادق القريبة من الحرم سجلت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال حجوزات رمضان، والإقبال على السفر للعمرة ببرامج الـ5 نجوم ليس كبيرا.

برامج العمرة الإقتصادية خلال رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان والتى يبلغ مدتها نحو 30 يوما تبدأ من 55 ألف جنيه، موضحا أن شركات السياحة تضع حاليا أسعارا استرشادية لبرامج العمرة حتى تستطيع تغييرها حال حدوث أي زيادة في الأسعار.

سعر برامج عمرة شعبان

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر شعبان المقبل ستبدأ من 40 ألف حنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما، موضحا أن سعر برنامج عمرة شعبان ورمضان، والذي يسافر فيه المواطن لقضاء مناسك العمرة أواخر شهر شعبان ويستمر لبضعة أيام من رمضان سيتخطى حاجز الـ45 ألف جنيه.