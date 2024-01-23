غرفة السياحة: رحلات العمرة تسير بانتظام وفقا للمواعيد المقررة

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن رحلات العمرة تسير بانتظام وفقا للمواعيد المحددة لها عبر بوابة العمرة المصرية، لافتا إلى عدم وجود أي إلغاء في الرحلات المدرجة عبر البوابة، التي جرى مراجعة برامجها كاملة بالبوابة المصرية للعمرة.

أسعار استرشادية للبرامج

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة حاليا، باتت تضع سعرا استرشاديا لبرنامج العمرة، وتخبر العميل أن السعر قابل للتغير، موضحا أن هناك إقبال جيد من المواطنين لحجز برامج العمرة خلال شهري شعبان ورمضان من العام الهجري الحالى 1445، لافتا إلى أن هذين الشهرين هما شهري الذروة لسفر المصريين لأداء مناسك العمرة.

رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا، أن موسم العمرة هذا العام، والذي بدأ سبتمبر الماضي يسير بنجاح حتى الآن، لافتا إلى أنه لن يتم وضع سقف عددي لأعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان، بل سيتم وضع خطة تشغيلية تحول دون تكدس المصريين بالمطارات سواء المصرية أو السعودية.