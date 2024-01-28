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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبرز فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. غدا الاثنين

كتب:

إلهام الكردوسي
09:39 م | الأحد 28 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب- أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب- أرشيفية

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الاثنين، مجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، من بينها لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وندوة للدكتور زاهي حواس عالم الآثار.

فعاليات معرض الكتاب

القاعة الرئيسية. قاعة حسن سليم . بلازا 1.

ندوة «استرداد الآثار المصرية» بحضور الدكتور زاهي حواس، والسفير عمر سليم الساعة 12 ظهرا.

ندوة عن «رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني» للدكتور أحمد طوسون، الساعة 2 مساء. 

ندوة «اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط» للدكتور أحمد زايد والدكتور خالد عكاشة، الساعة 2 ظهرا.

لقاء فكرى بعنوان «إسبانيا والثقافة العربية» لأستاذة كارمن رويث من الساعة 6 مساء.

 

القاعة الدولية . بلازا 2

ندوة للكاتب أحمد عبدو الملك من قطر، الدكتور خوجة الحارثى من سلطنة عمان، 12 ظهرا.

لقاء عن «سياسة الكتاب الكاميرونى» وعرض بعض الكتب مع الكاتب أيانجو نجنج دانييل 2:30 مساء.

محاضرة «ابسن على المسرح العالمى» الدكتور نينا مارى يفينيتس، يليها حلقة نقاشية حول ترجمة مسرحيات هنرك ابسن إلى اللغة العربية، 4 مساء.

ندوة بعنوان «ذكريات دبلوماسية» مع السفير عمرو رمضان، 6 مساء.

الصالون الثقافي. قاعة بلازا 2

الجلسة الأولى «أولويات وقضايا الوعي المجتمعي والوطني في بناء الجمهورية الجديدة» بحضور الدكتورة نفين القباج، 12 ظهرا.

الجلسة الثانية «ندوة عن عبد الرحمن منيف - السعودية» بحضور الدكتور أحمد الصغير والدكتور شوقى بدر يوسف 2 مساء.

الجلسة الرابعة لقاء عن الدكتور ميلاد حنا بحضور عادل حمودة والدكتور عصام شرف وهانى ميلاد حنا 6 مساء.

 

قاعة فكر وإبداع . بلازا 1

من 12 ندوة عمر: بيت من المكعبات فى مدينة الملائكة لفاطمة ناعوت.

 

برنامج المؤسسات الثقافية . بلازا 1

ندوة الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، الفرص والتحديات، للدكتور حسام الضمراني وزياد عبد التواب، 12 ظهرا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي