كاتبة: معرض الكتاب في دورته الـ55 شهد طفرة كبيرة للغاية بالتنظيم والإعداد

قالت الدكتورة صفاء النجار، كاتبة وروائية، إن معرض الكتاب في دورته الـ55 شهد طفرة كبيرة للغاية من حيث التنظيم والإعداد، خاصة بعد نقله من مقره القديم في مدينة نصر، مشيرا إلى أنه يجري عقد الدورة الثالثة لمؤتمر الترجمة، وكانت الجلسة الافتتاحية له، اليوم، إذ أن معرض الكتاب يولي اهتماما كبيرا بملف الترجمة.

الفرق بين معرضي القاهرة وفرانكفورت

وأضافت «النجار»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد ثان أكبر معرض على مستوى العالم بعد نظيره «فرانكفورت»، موضحة أن معرض فرانكفورت مختص بالناشرين فقط، أي لا يستقبل جماهير، لذلك يعتبر معرض الكتاب الأكبر من حيث الجماهير.

عدد زائري معرض الكتاب

وتابعت، أن هناك مؤشرات تشير إلى أن عدد الزائرين على مدار اليومين الخميس والجمعة يبلغ أكثر من نصف مليون زائر حتى الآن، وهذا عدد ضخم للغاية، لافتة إلى أن عدد زائري المعرض بالعام الماضي وصل لأكثر من 3 ملايين زائر.