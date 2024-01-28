معرض الكتاب ينظم حلقة نقاش لمحترفي النشر في مصر والنرويج

نظمت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الأحد، ندوة لمحترفي النشر بعنوان: «حلقة نقاش الذكاء الاصطناعي - التحديات والإمكانيات بالنسبة لعالم النشر الأدب النرويجي والعالم العربي»، استضافت مجموعة من الناشرين النرويجيين والمصريين.

تصدير الأدب النرويجي لمصر

تحدث أوليفر مويستيد، ممثل هيئة نورلا للأدب النرويجي والترجمة، في بداية المؤتمر عن دور هيئات الترجمة النرويجية، منها هيئة نورلا المستقلة التي تأسست عام 1979 بهدف دعم وتمويل الأدب والترجمة من اللغة النرويجية للعربية والعكس، وتابع: «نقوم بتصدير الأدب النرويجي لمصر بعد ترجمته، كما ندعم الناشرين بنسبة من 35 لـ50% لتقديم الكتب باللغة العربية».

وأضاف مويستيد، أن هناك تعاونًا دائمًا بين مصر والنرويج لتصدير واستيراد المؤلفات الأدبية فيما بينهما، وقد نشرت النرويج بالفعل مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية النرويجية في مصر بعد ترجمتها، شملت أعمال أدب الرحلات والسفر، وأدب الخيال والأطفال والبالغين.

فيما عبرت نورهان رشاد، ناشرة في دار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع عن سعادتها بالتعامل مع مؤسسة نورلا، من خلال الاستعانة بمترجميها لتقديم الأدب النرويجي للمواطن العربي والمصري، مؤكدة أن الأدب النرويجي أدب رفيع المستوى، يتميز بالأسلوب الشيق المبدع وخاصة أدب الأطفال.

وقالت الكاتبة والناشرة فاطمة عباس، خلال كلمتها في الندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الناشرون العرب أصبحوا منفتحين على الموضوعات الجديدة، وقد تجسد ذلك من خلال تشجيع الكتاب الناشئين أصحاب المواهب الحقيقية على نشر رواياتهم وكتبهم الوليدة في مجال الرعب والتنمية الذاتية على سبيل المثال، دون النظر إلى المبيعات.

تأثير الذكاء الاصطناعي على النشر

وأضافت عباس: «الذكاء الاصطناعي سيغير كثيرا في عالم النشر بالعالم العربي، فهناك الكثير من المترجمين والناشرون يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتوسيع البحث حول موضوع معين أو ترجمة بعض التعابير الدخيلة على العالم العربي، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل لأن لا شيء يضاهي الإبداع البشري».

كما أكدت إيفي تيلمين كاتبة ومترجمة نرويجية، أن الأدب النرويجي غني ومتنوع، ما يجعله صالحا للتصدير للعديد من الدول منها مصر، فيوجد أدب العائلات والأدب الساخر، وأدب الأطفال، وأدب الكبار، وغيره مما يصلح لترجمته إلى اللغة العربية.

يذكر أن مملكة النرويج تحل ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الحالية، الذى انطلق تحت شعار تحت شعار «نصنع المعرفة»، وتشارك الدولة الضيف ببرنامج شامل للكبار والصغار خلال فترة المعرض، وتولى اهتمامًا خاصًا لأدب الطفل.