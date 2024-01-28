«النيابة الإدارية» تؤجل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة أجلت موعد المقابلة الشخصية لبعض خريجي دفعة 2022 لمن تحدد لهم يوم الثلاثاء الموافق 30/ 1 / 2024 ليصبح يوم الأربعاء 14 فبراير المقبل بنفس توقيت الساعة المحددة لكل متقدم.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

ووفقاً للنيابة الإدارية؛ فإن تعليمات الحضور جاءت كالتالي:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. التأكيد على الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق).

7. عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته (الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومي الخاص بالمرشح) يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎ لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.