إحالة 156 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قيام اللجنة الخماسية المكونة من البيطري والتموين وإدارة المباحت التموينية والوحدات المحلية والصحة والبيئة، بضبط نحو 156 مخالفة تموينية، وإحالتها إلى النيابة العامة.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف المحافظ، أن الحملات التموينية في محافظة الدقهلية تم تنظيمها في 8 مراكز ومدن بنطاق محافظة الدقهلية، وهي جمصة ودكرنس والمنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه وبلقاس وحي شرق المنصورة.

وتضمنت المخالفات محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش، كما تم تحرير محاضر لإنتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري، ومحاضر أخرى لسلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها، فضلا عن تحرير محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.