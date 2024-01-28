النيابة العامة توفر سيارات متنقلة لإتاحة خدمات نيابات الأسرة

اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة المنصورة، بني سويف، وذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وذلك من خلال سيارات متنقلة.

وأنشأت النيابة العامة، مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية، استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة، استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة، استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة، واستخراج صور من مستندات الدعاوى، استخراج وثائق الأحوال الشخصية.

جاء ذلك بهدف الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن، واستخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة، ومقراتها كالآتي السيارة المتنقلة رقم 18 شارع الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة متفرع من طريق مصر إسكندرية الزراعي ميدان المؤسسة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

كما تم توفير السيارة المتنقلة رقم 20 شارع صلاح سالم أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية محافظة كفر الشيخ، وكذلك السيارة المتنقلة رقم 19 شارع المركز بجوار قسم الشرطة مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وجرى إتاحة السيارة المتنقلة رقم 12 ميدان الزراعة أسفل كوبري ميدان الزراعة مركز الزقازيق أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية محافظة الشرقية، والسيارة المتنقلة رقم 11 شارع صلاح سالم بجوار موقف ميت عنتر التابع لمركز ومدينة طلخا محافظة الدقهلية.

وجرى إتاحة السيارة المتنقلة رقم 15 شارع الجمهورية ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة حي غرب المنصورة محافظة الدقهلية، والسيارة المتنقلة رقم 13 ميدان التدريب منطقة كميان فارس بحي غرب بجوار إدارة مرور الفيوم محافظة الفيوم.

وتعمل هذه المكاتب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال.