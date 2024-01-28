«المستقلين الجدد» يرحب بتلبية الحوار الوطني لدعوة الرئيس بشأن القضايا الاقتصادية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الحزب يرحب ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، واستجابته لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حوار أعمق وأشمل للقضايا الاقتصادية.

الحوار الوطني

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ خطوة الحكومة بمشاركتها الجادة؛ لطرح وثيقة العمل للتوجهات الاقتصادية من 2024 حتى 2030، على حوار وطني يشارك فيه جميع المصريين، يعد استكمالا لما تقرر سلفًا من تنفيذ توصيات الحوار الوطني، في المرحلة الأولى في الملفات الثلاثة.

حزب المستقلين الجدد

وأكد، أن نجاح الحوار الوطني، مرتبطا ليس فقط بمجلس الأمناء بل بكل شركاء الحوار- أفراد وكيانات قادرة على دراسة كل القضايا بعمق ودراسة؛ لإيجاد تصورات لحلول قابله للتنفيذ.

وأشار، إلى أنّ بيان مجلس أمناء الحوار يعبر عن استشعار المجلس لأهمية المسؤولية الملقاة عليه، مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن.

وثمن تأكيد مجلس أمناء الحوار بأن الحوار حول القضايا الاقتصادية ستحتل الصدارة، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة الحوار في الملف السياسي والاجتماعي.