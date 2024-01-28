عضو «أمناء الحوار الوطني»: نستعد لمناقشة الوثيقة الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المضي قدما في الحوار الوطني يحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة في 26 أبريل 2022، وهو ما تأكد لنا في كلمة الرئيس السيسي في الحفل الـ72 لعيد الشرطة.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن»، أنّ هذه رسالة قوية لانطلاق الحوار في استكمال دوره الوطني، مؤكدا أنّ النسخة الثانية من الحوار تحظى بقدر كبير من التفكير خارج الصندوق.

مناقشة الوثيقة الاقتصادية بالحوار الوطني

وأشار الكشكي، إلى أنّ إدارة الحوار الوطني تستعد لمناقشة الوثيقة الاقتصادية التي أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إليها، ما يتزامن مع البيان الذي أصدره مجلس الوزراء بوضع خطة زمنية لتنفيذ مخرجات وتوصيات النسخة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالا لاهتمام الحكومة بمتابعة النقاشات في الجلسات المختلفة.