«الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع المصري ومؤسسات الدولة، وذلك بعد عقود طويلة من التهميش وعدم التفاعل والمشاركة في حوارات بينهم تقوم على خدمة الوطن.

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني

وأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته أمس بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان «الحصاد الوطني المستمر» بشأن حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون اكثر عمقا وشمولية، تأتي في توقيت مهم للغاية، وتؤكد أنه آن الآوان لأن يكفى الإنتاج المحلي احتياجاتنا دون استيراد سلع ومنتجات نستطيع إنتاجها بما يسهم في حل مشكلة الدولار.

جلسات الحوار الوطني

وأكد أن جميع أطراف المجتمع المصري استفادت من المشاركة في جلسات الحوار الوطني، والتي اتسمت بالجدية والفعالية، ما انعكس على التوصيات التي نتجت عن المرحلة الأولى منه.