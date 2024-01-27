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معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود فوزي: أزمة الدولار مطروحة على رأس أولويات الحوار الوطني في مرحلته الثانية

كتب:

رؤى ممدوح
05:50 م | السبت 27 يناير 2024
محمود فوزي

محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ أزمة الدولار ستكون مطروحة على رأس أولويات الحوار الوطني، في مرحلته الثانية، وسيناقشها الخبراء والاقتصاديين.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان «الحصاد الوطني المستمر»، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

تطور جلسات الحوار الوطني 

وبيّن «فوزي» أنّه مع تطور جلسات الحوار والأفكار، أصبحت هناك ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى الحوار البنّاء بين المقررين والمقررين المساعدين للجان المختلفة.

 الجلسات الخاصة في الحوار الوطني

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أنّ الجلسات الخاصة في الحوار الوطني، كان يحضرها مجموعة كبيرة من الخبراء، مضيفًا: «كانت الجلسات تمتد إلى 10 أو 12 ساعة للنقاش وتبادل الخبرات، وكل مخرج صدر عن الحوار الوطني كان محل اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

أشار «فوزي» إلى أن أحد أهم مخرجات الحوار الوطني، كان النظر في النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضائهما.

وواصل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة في مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تعكس جديتها وأهميتها، ولابد أن نؤكد على أن جميع آليات الدولة هي آليات وطنية تتضافر لتحقيق أفضل مصلحة للشعب المصري».

مشكلة سعر الصرف

وتطرق «فوزي» في حديثه إلى مشكلة سعر الصرف قائلًا: «سعر الصرف الموجود ليس سعرًا حقيقيًّا، ويعتمد على زيادة الطلب وقلة المعروض، وللتغلب على المشكلة لا بد من زيادة القاعدة الصناعية، وذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات».

واختتم المستشار محمود فوزي فعاليات الندوة، بتوقيع كتاب للنائب الراحل أحمد زيدان، وسط حضور كثيف.

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