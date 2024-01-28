متحدث «الأونروا»: غالبية موظفينا ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن ما قدمته إسرائيل حتى الآن إدعاءات ضد 12 من موظفي الوكالة، منهم 8 تم إتخاذ قرار من قِبل مفوض الأونروا بإنهاء عقودهم، مشيرا إلى أن المسألة كلها تعد حالات فردية، إذ أن «الأونروا» تضم 30 ألف موظف في مختلف المناطق، ولا يمكن على الإطلاق معاقبة الأونروا كمؤسسة تقدم خدمات للاجئين الفلسطنيين بناء على تصرفات أفراد، وهذه مجرد إدعاءات.

غالبية الموظفين ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مدالخة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «dmc»، أنه يحق للموظفين المفصولين تقديم اعتراض أمام محكمة الداخلية للوكالة، مشيرا إلى أن الغالبية من الموظفين ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة ولا ينتمون لأي نشاطات عنيفة.

10 دول تعلق مساهماتها المالية للأونروا

وتابع، أن هناك نحو 10 دول قررت تعليق مساهماتها المالية للأونروا، وهذا الأمر سوف يؤثر على ملايين الفلسطينيين، وليس فقط قطاع غزة، فاليوم الأونروا هي ملجأ الدفء الوحيد المتماسك في قطاع غزة، والذي يقدم المساعدات لكل السكان، موضحا أن الأونروا تشكل شريان الحياة لـ2.3 مليون شخص في غزة، ولدينا من تمويل ما يكفي حتى نهاية شهر فبراير.