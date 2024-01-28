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كبيرة منسقي الأمم المتحدة: نقدر جهود مصر في إيصال المساعدات لغزة

كتب:

يارا أشرف
09:25 م | الأحد 28 يناير 2024
المساعدات - أرشيفية

المساعدات - أرشيفية

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية سيجريد كاخ، الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لضمان تنفيذ مهامها وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وأعربت عن تقديرها لجهود مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كافٍ يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وقال الطرفان، إنه من الضروري توفير الدعم المادي والسياسي لاستمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة.

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