كيف تبدو الكعبة من الداخل؟.. لا يوجد بها إنارة

تهفو قلوب المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين وأول بيت على الأرض لعبادة الله تعالى، ويتساءل الكثير كيف تبدو الكعبة من الداخل؟.. وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية، بحسب كتاب «الكعبة المشرفة.. تاريخ وأحكام»..

الكعبة من الداخل

- يوجد على يمين الكعبة المشرفة من الداخل بناء الدرج المؤدي إلى السطح.

- بها ثلاث أعمدة خشبية تحمل سقف الكعبة المشرفة وهي من أقوى أنواع الأخشاب، وقد كانت هذه الأخشاب قد وضعها عبد الله بن الزبير واستمرت 1250 سنة، حيث يعد محيط كل عامود 150 سنتيمترا وقطره 44 سنتيمترا.

- يوجد بعض المعاليق في هذه الأعمدة معلق عليها بعض هدايا الكعبة.

- تم تغيير جميع هذه الأعمدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية عام 1417 هـ، حيث تم استبدالها بأخشاب قوية من شجر (التيك) تم إحضارها خصيصاً من (بورما) لهذا الغرض لمقاومتها للأرضة (العته).

- يربط أعمدة الكعبة المشرفة من الذهب محمل بالمصابيح الفضية العائدة للعهد العثماني.

- تغطى أرضية الكعبة المشرفة برخام من اللون الأبيض وكذلك جدرانها الأربعة بارتفاع أربعة أمتار دون أن يلاصق الجدار الأصلي للكعبة.

- يغطي الكعبة من الداخل بستارة داخلية باللون الأخضر.

- كما توجد بلاطة رخامية واحدة باللون الأخضر الغامق ما بين الحجر الأسود والركن اليماني تحدد موضع سجود الرسول، صلى الله عليه وسلم، عند فتح مكة.

- تحوي الكعبة المشرفة على دورق لغسل الجدران بماء زمزم، وكذلك صندوق للعطور الفاخرة لتعطيرها.

- يوجد في الكعبة من الداخل عشرة أحجار كلها من الرخام الأبيض كتب عليها بالحفر بعض أسماء الخلفاء والملوك الذين رمموا الكعبة المشرفة من القرن السادس الهجري وحتى الآن وجميعها مرتفعة عن أرض الكعبة بنحو 144 سنتيمترا.

- ولا يوجد إنارة داخل الكعبة أو منافذ الدخول النور، وعند مناسبة غسل الكعبة المشرفة يتم إضاءتها بواسطة السلم الذي به درج للصعود للكعبة، حيث يتوفر به إنارة وتكييف أيضاً.

- يوجد للكعبة المشرفة باب في الجهة الشرقية يرتفع عن أرض المطاف نحو 2.25 متر وارتفاع الباب نفسه 3.10 متر وعرضه 2 متر، وقد تم تغييره عدة مرات والباب الحالي أمر بصنعه الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود الراحل، وتم صناعته من الذهب الخالص بتكاليف تصل إلى 13 مليون ريال، وتم استخدام نحو 280 كيلو جراما من الذهب الخالص واستغرق العمل في صناعته نحو عام كامل في عام 1398هـ.