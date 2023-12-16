هاجر أحمد تدعو للشعب الفلسطيني من أمام الكعبة: «يارب لطفك بيهم»

حرصت الفنانة هاجر أحمد، على الدعاء للشعب الفلسطيني، من أمام الكعبة، في أثناء تأديتها لمناسك العمرة مع زوجها، في ظل ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

الدعاء لأهل فلسطين

وقامت «هاجر»، بنشر صورة لها مرتدية الحجاب من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ».. فاللهم لك الحمد دائما وأبدا.. اللهم عاما يغاث فيه أهل غزة من أحزانهم وخذلانهم.. وعثراتهم وأوجاع قلوبهم.. يارب غزة وأهلها أطفالها ونساؤها شيوخها ورجالها يارب لطفك بيهم يارب.. يارب سلم يارب سلم».

مسلسل «المعلم»

وتشارك الفنانة هاجر أحمد في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «المعلم»، إذ تجسد البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان، وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل شادر سمك، ويضم العمل عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، وعدد آخر من الفنانين من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف وإنتاج سينرجي.