نائب رئيس «المؤتمر»: استئناف أعمال الحوار الوطني بمثابة نافذة للمستقبل

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه مما لا شك فيه أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته التالية بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة نافذة للمستقبل تنفذ منها كل الأفكار والاقتراحات من أجل الجمهورية الجديدة.

إرسال الآراء والاقتراحات والأفكار الاقتصادية

وأضاف «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللافت للنظر أيضا هو البدء بتناول الأوضاع الاقتصادية، وتلقي الاقتراحات والأفكار في هذا الصدد، وهو شعور القيادة السياسية والجميع؛ لأهمية هذا الملف وأولويته في الاهتمام والتركيز، وتوجيه الدعوة لكل القوى السياسية بأن ترسل الآراء والاقتراحات والأفكار الاقتصادية، في موعد أقصاه 11 فبراير 2024، هو دعوة لشحذ كل القوى والاتجاهات لتصور ووضع حلول للأوضاع الراهنة.

تعهدات واضحة للأخذ بكل النصائح

واستكمل أن هذه أيضا دعوة للجميع للمشاركة في وضع الحلول مع تعهدات واضحة للأخذ بكل النصائح التي تخرج من الحوار، ما يعد استئنافا للحوار الوطنى الذي بدأ منذ عامين مع التركيز على أولويات تضع مصر على الطريق وتبدأ الخطوات نحو الجمهورية الجديدة بثبات.