الأردن يدين هجوما استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا كتب: يارا أشرف 10:12 م | الأحد 28 يناير 2024 الأردن أدان الأردن، الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الأردن يتابع الهجوم بمسيرة على قاعدة أمريكية قرب الحدود «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الإسرئيلية تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن «المصرية للاتصالات» توقع اتفاقية لمد كابل بحرى جديد مع الأردن وزير خارجية الأردن: إسرائيل لم تلتزم بإدخال المساعدات إلى غزة.. وما يحدث جريمة حرب الأردن سوريا القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف