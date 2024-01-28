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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأردن يدين هجوما استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا

كتب:

يارا أشرف
10:12 م | الأحد 28 يناير 2024
الأردن

الأردن

أدان الأردن، الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم يارا أشرف