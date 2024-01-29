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أسعار البيض اليوم الاثنين 29-1-2024 في الأسواق

كتب:

محمد متولي
08:06 ص | الإثنين 29 يناير 2024
البيض الأبيض - صورة أرشيفية

البيض الأبيض - صورة أرشيفية

حالة من الاستقرار يشهدها سعر بيع البيض في الأسواق، وفقا للموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن والذي أكد استقراره اليوم الاثنين 29-1-2024 في الأسواق والمحلات، نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب، وسط توقعات باستقرار أسعار البيض والدواجن والكتاكيت أيضاً مع حلول شهر رمضان المبارك 2024.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار البيض اليوم الاثنين 29-1-2027 في الأسواق والمحلات، كما يلي:

- يتراوح سعر البيض الأبيض اليوم في المزرعة بين 136 و137 جنيها في المزرعة.

- يتراوح سعر البيض البلدي أرض مزرعة بين 144 و145 جنيها في المزرعة.

- سعر البيض الأحمر يتراوح داخل المزرعة بين 138 و139 جنيها في المزرعة.

أسعار البيض الأبيض

- سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم الاثنين في مصر تتراوح بين 141 و145 جنيها.

أسعار البیض البلدي

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق بين 150 و155 جنيها.

أسعار البیض الأحمر

- سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 141 و148 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيص بين 5 و6 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 25 جنيها، أما سعر الكتكوت الهجين فيتراوح بين 9.5 و10.5 جنيه.

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