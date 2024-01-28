4 أيام يسن صيامها في رجب بعد انتهاء الأيام البيض.. تبدأ غدا

بعد انتهاء الأيام البيض في شهر رجب 1445 هجريًا، والتي كانت أيام الخميس والجمعة السبت الماضية «13 و14 و15 رجب»، فإن هناك 4 أيام يسن صيامها خلال شهر رجب وتبدأ غدا الإثنين 17 رجب الموافق 29 يناير 2024، يستعرضها التقرير التالي بتواريخها.

الصيام في شهر رجب

وبخصوص الصيام في شهر رجب فإن الكثير من المسلمين يحرصون على الصيام في هذا الشهر باعتباره أحد الأشهر الحرم مع أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فضلا عن أنه يمثل مع شهر شعبان سفيرا شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، كما يحرصون على الكثير من الطاعات ومنها الدعاء وصيام التطوع خاصة في الأيام التي يسن صيامها كيومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر.

أيام يستحب صيامها في شهر رجب

وبعد انتهاء الأيام البيض في شهر رجب، فإن هناك 4 أيام يسن ويستحب صيامها وهي أيام الإثنين والخميس المتبقية من الشهر، استنادا إلى أن صيام الإثنين والخميس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن من النفل الراتب صوم يوم الإثنين والخميس؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرَّى صومهما، واستشهدت بما قاله العلَّامة الخطيب الشربيني في «الإقناع»: ويتأكد صوم يوم الإثنين والخميس؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وصوم يوم عرفة.

وورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تُعْرَضُ الأعمالُ على اللهِ يومَ الاثنينِ والخميسِ ، فأُحِبُّ أنْ يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ.

وبخصوص الأيام الأربعة التي يسن صيامها في شهر رجب بالتواريخ فهي كما يلي:

1- الإثنين 17 رجب 1445 الموافق 29 يناير 2024.

2- الخميس 20 رجب 1445 الموافق 1 فبراير 2024.

3- الإثنين 24 رجب 1445 الموافق 5 فبراير 2024.

4- الخميس 27 رجب 1445 الموافق 8 فبراير 2024.

وقد اشتمل شهر رجب على نحو 10 أيام يسن صيامها وهي الاثنين والخميس من كل أسبوع «8 أيام»، إضافة إلى الأيام البيض الثلاثة، علما بأن بها يوم خميس، وبذلك يكون هناك 10 أيام يُستحب صيامها في شهر رجب 2024.